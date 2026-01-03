Россия расчехляет «Орешник», Нагиева призвали быть скромнее: что дальше

Зять актрисы Веры Алентовой решил не отказываться от запланированной съемки в день ее смерти, Россия может использовать ракету «Орешник» после атаки Киева на резиденцию Владимира Путина, телеведущего Дмитрия Нагиева призвали быть скромнее — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Зять Алентовой принял тяжелое решение

Актер Игорь Гордин не стал отказываться от съемок в передаче «Синяя птица», где он работал с юным артистом Андреем Гончаровым, после того как узнал о кончине тещи актрисы Веры Алентовой, рассказала его коллега Юлия Топольницкая. Артист уезжал к семье, но затем вернулся на площадку и продолжил работу.

«Сказал, что приедет поддержать Андрея Гончарова. Что не может подвести мальчика. <...> Я вспомнила, что Вера Валентиновна рассказывала, как играла спектакль через несколько дней после ухода Владимира Меньшова. Потому что не могла подвести театр и партнеров. <...> Это и есть интеллигентность. И есть культура», — отметила Топольницкая.

Алентова умерла 25 декабря после резкого ухудшения самочувствия во время прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Владимира Маяковского. Ее госпитализировали, однако 83-летняя актриса в сознание не пришла. Ее похоронили рядом с супругом на Новодевичьем кладбище, на участке № 5. Рядом с захоронением также расположены могилы актеров Василия Ланового и Александра Ширвиндта.

Дочь Алентовой Юлия Меньшова призналась, что ее мама давала ей перед смертью инструкции.

Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

«В нашей семье тема смерти не была табуирована, за что я благодарна своим родителям, потому что смерть — это составляющая жизни. Мы с мамой очень часто обсуждали, буквально в последние годы, она мне говорила: „Когда я уйду, имей в виду, это лежит здесь, это тут, не забудь, что это здесь“. Она мне давала какие-то указания, что мне делать, когда она уйдет. Я не пугалась этого», — рассказала телеведущая.

В связи со смертью Алентовой Московский драматический театр имени А. С. Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором актриса исполняла главную роль, на постановку «Семейка Краузе». Мероприятие пройдет 5 января.

Россия готовится расчехлить свое самое мощное оружие?

Источники сообщили, что после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области США не станут мешать Москве, если она решит нанести ответный удар.

«Киев и в особенности его нацистские бригады способны на подобные действия, чтобы сорвать мирные переговоры, мы не сомневаемся. <…> Но очевидно, что Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответ, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать», — считают аналитики.

Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)» предположил, что российская армия может применить свое мощнейшее оружие — «Орешник».

«Масштабный блэкаут в Киеве с уничтожением ключевых ТЭЦ — лишь прелюдия. Следующим стратегическим ходом может стать повторный, но куда более разрушительный удар баллистической системой „Орешник“», — считает информатор.

По его словам, размещение 10 комплексов «Орешник» в Белоруссии ломает иллюзию безопасности Запада, под прицелом оказываются критические объекты НАТО — от базы Рамштайн в ФРГ до систем ПРО в Польше и Румынии.

Баллистическая ракета «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«На Украине приоритетными целями могут стать заводы по производству ракет (Павлоград) и центры управления во Львовской области. Удар „Орешником“ может быть синхронизирован с решающей фазой операции в Донбассе, чтобы окончательно обрушить оборону ВСУ. Это не просто возмездие, а холодный расчет — Москва ломает логику конфликта, демонстрируя, что безопасных дистанций для врага больше не существует», — отметил источник.

Telegram-канал INSIDER-T в свою очередь сообщил, что в РФ действительно обсуждается применение не ядерных, но боевых исполнений «Орешника» по военным объектам на Украине. По информации источников, массированный залп высокоточных боеприпасов рассматривается как ответ на эскалацию Киева, включая атаку на резиденцию Путина.

«Киев точно не цель: удар по военным объектам в столице может спровоцировать хаос с беженцами. Вместо этого прицел на Одесский порт с его логистикой для HIMARS и F-16, военные заводы вроде „Антонова“ и „Мотор Сич“, мосты через Днепр и так далее. Один ночной залп может вывести из строя 70–80% портовой инфраструктуры Одессы и ключевые производства за часы, парализовав снабжение ВСУ», — подчеркнул инсайдер.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Нагиеву дали совет после скандала на премьере «Елок-12»

Телеведущий Дмитрий Нагиев не собирался критиковать фильмы на военные темы, заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, на фоне советских кинолент действительно недопустимо выпускать в прокат посредственные картины.

Актер Дмитрий Нагиев на премьере фильма «Елки-12» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Нагиев, скорее всего, не имел цели критиковать фильмы на военные темы как направление кинематографа. С советских времен для такого кино задана высокая планка: „А зори здесь тихие...“, „Баллада о солдате“, „Семнадцать мгновений весны“. На фоне этих шедевров действительно недопустимо снимать посредственные ленты, ведь серость не может воспитать у людей, в первую очередь молодых, уважение к подвигам отцов и дедов», — добавил Хаминский.

По мнению юриста, самому Нагиеву стоит быть скромнее, учитывая, что «Елки-12», по оценкам и зрителей, и кинокритиков, набирают в рейтингах в среднем лишь пять баллов из 10. Однако с юридической точки зрения, как считает эксперт, в словах актера нет составов административных правонарушений или преступлений.

Ранее Нагиев заявил, что успех «Елок» во многом объясняется тем, что сегодня выходит слишком много военных фильмов. По мнению артиста, россияне «устали от серости и грязи». Он также отметил, что интерес к франшизе будет только усиливаться, поскольку она создает ощущение мирной и счастливой жизни.

«Судя по тому, что вы пришли на „Елки-12“, с зарубежным контентом в наших кинотеатрах совсем жопа. Снявшись единожды в „Елках“, ты подписываешь контракт с дьяволом. Я благодарю свою алчность, иначе сегодня вам не на кого бы было любоваться. Благодарю продюсерский комплекс за возможность заработать на лекарства. <…> Вчера мне прислали сценарий „Елок-13“», — рассказал телеведущий.

