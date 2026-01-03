Кровавая баня: россиянин умер на соревнованиях по спортивной сауне

В 2010 году в Финляндии на соревнованиях по банному спорту погиб россиянин Владимир Ладыженский из Новосибирска. Он был одним из шести финалистов соревнования, которые попали в больницу после более шести минут в раскаленной сауне. NEWS.ru вспоминает историю мужчины.

Выиграл посмертно

Соревнования по банному спорту проходили в Финляндии летом 2010 года. На тот момент Владимиру Ладыженскому было 62 года. Суть соревнования заключалась в том, что участники заходят в растопленную до 110 градусов сауну и каждые 30 секунд на раскаленные камни выливают воду.

К шестой минуте из шести финалистов остались только двое: Ладыженский и пятикратный чемпион, финн Тимо Кауконен. Оба были уже в критическом состоянии, пишут «Вести». Кауконен в судорогах пытался выползти из парилки. В тот момент Владимир уже не был в состоянии даже пошевелиться. Он умер в больнице, так и не приходя в сознание. Его соперник чудом остался жив.

«Появились пузыри от ожогов»

Соперник Владимира позже признавался, что в том году условия соревнований были еще тяжелее, чем обычно.

«Все знают, что во время финальных соревнований температура очень высокая. Но в этом году было еще тяжелее. Мои веки становились красными, а на пальцах появились пузыри от ожогов. Я чувствовал, что уже не могу больше», — рассказывал Кауконен.

Владимир же в 2009 году занял на соревнованиях третье место и в 2010 году пообещал своему тренеру одержать победу любой ценой.

Как объясняли медики, у Владимира, скорее всего, был тепловой удар и ожоги внутренних путей из-за вдыхания пара. Такие экстремальные нагрузки организм может не пережить, даже если долгое время готовился к этому.

Коллега Владимира Татьяна Архипенко настаивала, что вина лежит на организаторах соревнований.

«Процедурные нарушения в организации чемпионата мира проявились уже на предварительном этапе. Обязательного инструктажа по правилам поведения спортсменов в спортивной кабине не было, не оговаривался температурный режим состязаний, участники соревнований не прошли обязательный медицинский контроль. …Я сама получила термические ожоги, поэтому, по приезде в Новосибирск, сразу была вынуждена обратиться за медицинской помощью», — говорила Архипенко в интервью «КП-Новосибирск».

Переоценил силы

Как пишет «Город 812», организаторы чемпионата своей вины не признают. В официальном сообщении они заявили, что в трагедии виноваты сами спортсмены, которые переоценили свои силы.

Баня была одним из альтернативных увлечений Владимира. Его основным спортивным направлением была греко-римская борьба. За шесть лет до смерти он стал чемпионом мира на соревнованиях среди ветеранов в категории до 63 кг.

Жена Татьяна и дочь Виктория рассказывали СМИ, что Владимир четыре раза в неделю ходил в баню. Он был убежден, что при температуре воздуха в 110 градусов человек может без вреда просидеть 12–15 минут.

