Отрезал половые органы: шизофреник-трупоед пришел в себя спустя 35 лет

Советский маньяк Николай Джумагалиев, убивший по меньшей мере 10 человек, проходит принудительное лечение в казахстанской психбольнице в селе Актас. Впервые за 35 лет медики заметили улучшения в его состоянии и даже разрешили созвониться с племянницей. NEWS.ru рассказывает историю душегуба.

Беглец с шизофренией

Джумагалиев как маньяк отличался своей мизогинией — он презирал женщин, считал их существами второго сорта. Но впервые был пойман за убийство мужчины.

В августе 1979 года он случайно застрелил коллегу-пожарного на пьяной вечеринке. Его арестовали и отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Джумагалиев не отрицал своей вины и сразу признался в семи убийствах, пишет журнал «Родина».

Маньяка повезли в московский Центр имени Сербского, где психиатры долгое время изучали его патологию. В итоге врачи диагностировали у Джумагалиева шизофрению, после чего отправили в родную республику на принудительное лечение.

В августе 1989 года его решили перевести в обычную психбольницу, но при транспортировке Джумагалиев сбежал из машины скорой помощи. На протяжении двух лет он прятался в горах Киргизии, где собирал лечебные травы и обменивал их на еду у местных жителей.

Пока его не поймали в 1991 году, он успел совершить еще одно преступление — убил девушку в Актюбинске. Это дело было раскрыто лишь в 2014 году.

В апреле 1991 года его задержали в Фергане за кражу овец. Он выдал себя за китайца. На допросах охотно признался в краже, но не смог объяснить, как оказался на территории Советского Союза. В связи с этим в Москву был направлен запрос. В Фергану из столицы прибыл полковник Юрий Дубягин, ранее занимавшийся его поимкой. Так каннибал был разоблачен и направлен в психиатрическую лечебницу в Казахстане.

Трупоед

Джумагалиев не просто убивал своих жертв. Он отрезал у женщин части тела, особенно его интересовали половые органы. Каннибал не только питался плотью убитых, но и проводил оккультные обряды, рассказывает SHOT Crime. Он пил кровь убитых женщин и был уверен, что это поможет ему напитаться какой-то особенной энергией.

Эксперты долго гадали, когда у него произошел своеобразный психический надлом. По одной из версий, это произошло после того, как мужчина заболел сифилисом и трихомониазом. Он решил мстить всем представительницам женского пола.

Другие считали, что его потрясла книга «Черный туман» с описаниями самых жестоких первобытных ритуалов. Особенно Николая заинтересовало описание того, как древние германцы, испив человеческой крови, могли предсказывать будущее. И маньяк решил таким путем развить в себе сверхспособности.

Снова может отвечать на вопросы

Джумагалиеву сейчас 73 года. Медики отмечают, что к мужчине вернулась способность нормально говорить и отвечать на вопросы.

Недавно главврач подтвердил удовлетворительное состояние пациента-людоеда и разрешил созвониться с родственниками в течение пяти минут. Маньяк попросил связать его с племянницей Еркежан. Та дала согласие, и теперь маньяк будет общаться с родственницей, если у каннибала снова не обострится заболевание. Есть риск отката на активную стадию шизофрении.

Теперь Николай имеет право на звонки родственникам — два раза в месяц по пять минут. Если комиссия подтвердит, что у Джумагалиева стабильно улучшенное состояние, то его могут передать под присмотр родственникам.

