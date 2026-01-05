Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 16:43

Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников

Мошенники начали действовать от лица Росфинмониторинга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники начали активно представляться сотрудниками Росфинмониторинга и различных комиссий для обмана граждан, сообщила агентству ТАСС представитель ведомства Ирина Рязанова. Аферисты пугают жертв штрафами или блокировкой счетов. Под предлогом «защиты» денег они убеждают людей передавать данные или наделять посторонних лиц особыми полномочиями для доступа к финансам.

Цель мошенников — получение информации о работниках организаций или индивидуальных предпринимателях под угрозой штрафов или блокировки счетов, — сказала Рязанова.

Преступники также используют схемы с заменой домофонов или службой доставки, чтобы выманить коды из СМС. Затем они связываются с жертвой от лица госслужащих и обвиняют ее в финансировании экстремизма, вымогая деньги через курьеров. Такие методы социальной инженерии направлены на то, чтобы запугать человека и заставить его действовать необдуманно.

В Росфинмониторинге официально заявили, что их сотрудники никогда не звонят гражданам и не пишут в мессенджерах. Ведомство не рассылает письма о заморозке переводов и не требует оплачивать налоги или издержки по телефону. При любых подобных звонках рекомендуется немедленно прекратить разговор и не сообщать свои личные данные.

Ранее известный телеведущий Леонид Якубович признался, что мошенники довольно часто пытаются с ним связаться, и однажды он чуть не стал их жертвой. Беседа с незнакомцами была настолько убедительной, что он не сразу понял, что его обманывают, рассказал шоумен.

мошенники
аферисты
Росфинмониторинг
преступления
