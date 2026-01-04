Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 11:56

Леонид Якубович чуть не стал жертвой телефонных мошенников

Леонид Якубович Леонид Якубович Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва‭»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович признался, что мошенники довольно часто пытаются с ним связаться, и однажды он чуть не стал их жертвой, передает KP.RU. Однажды беседа с незнакомцами была настолько убедительной, что он не сразу понял, что его обманывают, пояснил шоумен.

До сих пор звонят. Я пару раз, не скрою, даже чуть не клюнул на это дело. Правда, вовремя остановился, — поделился Якубович.

Ведущий программы «Поле Чудес» также рассказал, что однажды его сыну пришлось даже выхватить телефон из рук отца. Якубович отметил, что стал более бдительным после этого случая и теперь избегает подозрительных звонков, завершая разговор без долгих объяснений.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать игру «Тайный Санта» для кражи данных. Они рассылают сообщения с предложением поучаствовать в игре, а затем просят перейти по ссылке. За ней может скрываться фишинговый сайт, который загружает вредоносное программное обеспечение или устанавливает приложение для удаленного управления устройством. Эксперты МВД советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать программы по ним, использовать антивирусное ПО и всегда проверять информацию.

Леонид Якубович
мошенники
телеведущие
схемы
