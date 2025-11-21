Известный телеведущий стал инструктором на авиатренажере Леонид Якубович работает инструктором на авиатренажере в Кунцево

Телеведущий Леонид Якубович начал работать инструктором на авиатренажере «Боинг 737» в Кунцево, сообщает MK.RU. По его словам, он продолжает летать дважды в месяц за границу и делится опытом с новичками, включая детей и профессиональных пилотов.

Как минимум два раза в месяц я летаю: уезжаю за границу — в Белоруссию — и там практикую. Я буду теперь летать до конца жизни. А когда нет времени туда ездить, я с недавних пор занимаюсь инструктажем на тренажере «Боинг 737» в Кунцево, — рассказал Якубович.

Телеведущий проводит занятия для всех желающих: мужчин, женщин и детей, включая профессиональных летчиков из крупных авиационных компаний. Якубович подчеркнул, что особых способностей для обучения полетам не требуется, важны только желание и здоровье.

