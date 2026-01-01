Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 12:25

В Минобороны РФ раскрыли число потерь ВСУ за сутки

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 1355 солдат

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины за сутки потеряли около 1355 солдат, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Этого удалось достичь благодаря слаженной работе группировок ВС РФ.

Отмечается, что в зоне работы группировки «Север» были ликвидированы до 190 солдат, в зоне «Запада» — до 210. Кроме того, благодаря действиям группировки войск «Южная» были уничтожены более 190 военных, «Центра» — до 470, «Востока» — более 220, «Днепра» — до 55.

Ранее в силовых структурах рассказали, что подразделения бригады Вооруженных сил Украины комплектовались более двух недель для организации контратак в районе Лимана в Харьковской области. По данным источника, бойцы группировки «Север» продвинулись на данном участке вглубь обороны противника. Им удалось отразить пять контратак, которые проводили штурмовые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого в российских силовых структурах говорили, что наступательная активность Вооруженных сил Украины заметно снизилась на участке между населенными пунктами Меловое и Хатнее в Харьковской области. Солдаты массово отказываются выполнять приказы о проведении контратак. Такое морально-психологическое состояние личного состава заставило командование ВСУ изменить тактику.

