30 декабря 2025 в 08:45

ВСУ отказались идти в атаку на Харьковском направлении

Подразделения ВСУ перешли к глухой обороне под Харьковом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
ВСУ значительно снизили наступательную активность на участке Меловое — Хатнее в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По оперативным данным, солдаты массово отказываются выполнять приказы о переходе в контратаки.

Морально-психическое состояние личного состава вынудило командование ВСУ изменить тактику и сосредоточиться исключительно на удержании занимаемых рубежей.

В связи с этим противник активно укрепляет оборонительные позиции и минирует подступы к своим позициям дистанционным способом, — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Красноармейске совершали преднамеренные удары по домам, отмеченным специальными предупреждающими надписями, такими как «Здесь живут люди». Такие метки, призванные защитить гражданских, наоборот, привлекали огонь. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что на Краснолиманском направлении зафиксирован резкий рост смертности среди бойцов ВСУ из-за катастрофических сбоев в системе эвакуации. Нарушенная логистика позволяет вывозить пострадавших с передовой лишь раз в несколько дней.

