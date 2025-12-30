Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 03:58

На Краснолиманском направлении сложилась критическая ситуация с бойцами ВСУ

РИАН: под Красным Лиманом раненые бойцы ВСУ гибнут из-за отсутствия медпомощи

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
На Краснолиманском направлении фиксируется резкий рост летальных исходов среди раненых украинских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По информации СМИ, это напрямую связано с катастрофическими сбоями в системе эвакуации ВСУ.

Как сообщили собеседники агентства, нарушенная логистика приводит к тому, что вывоз раненых с передовой может осуществляться лишь раз в несколько дней. Промедление с медицинской помощью стало ключевым фактором, усугубляющим положение украинских формирований на этом участке фронта. Из-за задержек многие военные не успевают дождаться эвакуации в тыл.

Ситуация на данном участке для ВСУ ухудшается с каждым днем. Эвакуация раненых затягивается по времени, что приводит к резкому росту смертности украинских военных, — сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил жесткую позицию Киева по вопросу разведения сил в Донбассе. После встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом во Флориде он вновь заявил о невозможности одностороннего вывода украинских войск с этой территории. Свою позицию Зеленский обосновал якобы «внутренним законодательством Украины».

