На Краснолиманском направлении фиксируется резкий рост летальных исходов среди раненых украинских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По информации СМИ, это напрямую связано с катастрофическими сбоями в системе эвакуации ВСУ.

Как сообщили собеседники агентства, нарушенная логистика приводит к тому, что вывоз раненых с передовой может осуществляться лишь раз в несколько дней. Промедление с медицинской помощью стало ключевым фактором, усугубляющим положение украинских формирований на этом участке фронта. Из-за задержек многие военные не успевают дождаться эвакуации в тыл.

Ситуация на данном участке для ВСУ ухудшается с каждым днем. Эвакуация раненых затягивается по времени, что приводит к резкому росту смертности украинских военных, — сказал источник издания.

