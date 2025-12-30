Зеленский вновь отказался от важного для мирного урегулирования шага Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донбасса противоречит украинским правилам

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил жесткую позицию Киева по вопросу разведения сил в Донбассе. После встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом во Флориде он вновь в беседе с журналистом Fox News заявил о невозможности одностороннего вывода украинских войск с этой территории.

Свою позицию Зеленский обосновал якобы «внутренним законодательством Украины». Ранее он допускал возможность отвода войск из подконтрольной Киеву части ДНР, но лишь при условии зеркальных действий противоположной стороны.

Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам, — сказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

До этого IL Fatto Quotidiano подвело итоги и обнаружило, что уходящий год стал самым неудачным для президента Украины. Как пишет газета, глава государства столкнулся с провалами ВСУ, сильным давлением со стороны американской администрации и коррупционными скандалами. Кроме того, весь год российские войска успешно продвигались в Донбассе и районе Купянска. Украинские войска уступали позиции, а их командиры жаловались на дефицит боеприпасов и несовершенство ПВО.