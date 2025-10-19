Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 04:51

Российские дроны лишили ВСУ воздушного снабжения

Спецназ Южного округа ВС РФ перерезал воздушное снабжение украинцев в Донбассе

Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Расчеты ударно-разведывательных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения успешно блокировали воздушное снабжение передовых подразделений Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска (Покровска). Российские операторы взяли под контроль воздушное пространство, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным Икс.

По его слова, российские силы систематически уничтожают украинские грузовые дроны типа «Баба-Яга», осуществляющие доставку боеприпасов и продовольствия. Эффективные действия российских расчетов БПЛА значительно осложнили положение передовых подразделений ВСУ в данном районе.

Так, ночью были выслежены и сбиты две груженные БК «Яги». Такие коптеры сбиваются на данном направлении практически ежедневно, на регулярной основе, — рассказал военный.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ на Херсонском направлении по ночам сбрасывают с тяжелых беспилотников «Баба-яга» реагирующие на железо магнитные мины натовского производства. Десантник бронегруппы «Днепра» с позывным Шпагат объяснил, что подобные меры могут стать причиной травм в первую очередь среди мирных жителей.

