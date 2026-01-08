Попавшего под удар ВСУ священника из Суджи доставят в московский госпиталь

Настоятель Свято-Троицкого храма в Судже протоиерей Евгений Шестопалов, пострадавший при ударе украинского беспилотника, будет доставлен в госпиталь Москвы, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. Священнослужитель получил осколочные ранения лица, головы, груди, рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму. Врачи уже прооперировали протоиерея.

Настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоиерея Евгения Шестопалова, который пострадал от удара вражеского беспилотника, транспортируют в госпиталь Москвы, — заверил Хинштейн.

Глава региона пожелал настоятелю храма крепкого здоровья и сил. Он выразил уверенность, что священник обязательно выкарабкается. По словам Хинштейна, 20-летний сын протоиерея также попал в больницу с минно-взрывной травмой и акубаротравмой.

Протоиерей Шестопалов был ранен при налете беспилотника на Суджу в понедельник, 5 января. Инцидент произошел в районе Дома народного творчества. Отец Евгений хорошо известен в области своей активной помощью местным жителям.