Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:10

Попавшего под удар ВСУ священника из Суджи доставят в московский госпиталь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Настоятель Свято-Троицкого храма в Судже протоиерей Евгений Шестопалов, пострадавший при ударе украинского беспилотника, будет доставлен в госпиталь Москвы, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. Священнослужитель получил осколочные ранения лица, головы, груди, рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму. Врачи уже прооперировали протоиерея.

Настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоиерея Евгения Шестопалова, который пострадал от удара вражеского беспилотника, транспортируют в госпиталь Москвы, — заверил Хинштейн.

Глава региона пожелал настоятелю храма крепкого здоровья и сил. Он выразил уверенность, что священник обязательно выкарабкается. По словам Хинштейна, 20-летний сын протоиерея также попал в больницу с минно-взрывной травмой и акубаротравмой.

Протоиерей Шестопалов был ранен при налете беспилотника на Суджу в понедельник, 5 января. Инцидент произошел в районе Дома народного творчества. Отец Евгений хорошо известен в области своей активной помощью местным жителям.

Александр Хинштейн
Курская область
Суджа
священники
пострадавшие
травмы
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко раскрыл новые подробности захвата Мадуро
«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро
Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо
Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома
Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу
В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине
Девятилетняя школьница умерла после контрольной по математике
США потребовали от НАТО не раскачивать ситуацию вокруг Гренландии
Раскрыто состояние белгородского чиновника, пострадавшего от дрона ВСУ
Вернувшимся в Дубай пассажирам Utair дали одно обещание
Украинский дрон ранил главу Грайворонского округа
Жителей Киева призвали запасаться свечами и заряжать пауэрбанки
В Telegram-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента его захвата
Пробка из более чем 700 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту
Водитель Брежнева раскрыл секреты отдыха генсека в Крыму
Верховный суд РФ встал на сторону охотника в деле с раритетными патронами
Готовим боннский суп для стройности: сжигает жир за 7 дней без голодания
Дмитриева заметили в Париже на фоне встречи «коалиции желающих»
Польша рассмотрит запрос на экстрадицию российского археолога на Украину
Путин прочитал Бушу лекцию о международном праве перед войной США в Ираке
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.