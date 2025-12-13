Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря

На Западе признали победу президента России Владимира Путина на Украине, ВСУ доверили штурм Купянска бывшим заключенным, во время проведения СВО погибли 10 тыс. иностранных наемников. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

На Западе заговорили о победе Путина на Украине

Аналитики Foreign Policy пришли к выводу, что Путину удалось одержать победу на Украине. По их мнению, это подтверждает отсутствие единства на Западе. Журналисты также указали, что, в отличие от ВСУ, Вооруженные силы России не испытывают кадрового голода и дефицита боеприпасов.

Бывший советник НАТО и полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо тоже заявил, что специальная военная операция может быть окончена на фронте или за столом переговоров, но только на условиях Москвы. Он отметил, что в НАТО пока еще не конца осознали: Россия твердо намерена добиться демилитаризации Украины, чтобы пресечь возобновление конфликта раз и навсегда.

Появились новые подробности операции «Поток»

Участник операции «Поток» командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Рубеж сообщил, что военные Вооруженных сил Украины были деморализованы и паниковали, когда российские войска вошли в город Суджу в Курской области через газовую трубу. По его воспоминаниям, российские войска «дожимали» противника.

После Суджи началась зачистка Гончаровки. Затем, по словам Рубежа, ВС РФ перешли к населенным пунктам Рубанщина и Гоголевка. В операции «Поток», которая началась 8 марта в Курской области, участвовали более 800 бойцов. Они прошли 15 км по газопроводу в тыл противника.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Бывших заключенных и наемников отправили штурмовать Купянск

Telegram-канал Mash сообщил, что командование ВСУ бросило на штурм Купянска до 4 тыс. бывших заключенных и наемников. По информации источника, подразделения при поддержке тяжелой техники пытаются прорвать российскую оборону на западных окраинах города. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В сообщении говорится, что в штурмах участвует третья механизированная бригада и силы 19-го центра Сил специальных операций. Они, как пишет канал, несут большие потери. Как отметил источник, бывших осужденных набирают для задач, с которых часто не возвращаются.

В то же время председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов предположил, что ВСУ пошли на такой шаг из-за отчаяния. По его словам, противник пытается взять населенный пункт в клешни и устроить контркотел: со стороны ВСУ туда бросаются как элитные отряды, включая первую штурмовую бригаду, подразделения нацгвардии и спецназа СБУ, так и уголовники. Собеседник не исключил, что их число может исчисляться тысячами.

Экс-сотрудник СБУ рассказал, что на Украине могли погибнуть 10 тыс. наемников

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что ВСУ могли потерять около 10 тыс. иностранных наемников за все время конфликта. По его словам, точное число назвать трудно, так как информация считается секретной.

Также в российских силовых структурах рассказали, что Колумбия отказалась забирать на родину тела своих граждан, которые отправились на Украину в качестве наемников. По информации источника, под Волчанском было разгромлено подразделение колумбийских наемников. На Украине похоронены двое из них — бойцы с позывными Тайсон и Авантуреро.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Позже появилась информация, что, согласно плану Генштаба, все четыре «Интернациональных легиона» в составе Сухопутных войск ВСУ будут расформированы до конца 2025 года. По информации источника, иностранные бойцы и другие легионеры продолжат службу в составе штурмовых частей. Решение якобы уже вызвало критику внутри самих легионов. Их представители опасаются, что это приведет к сокращению, а возможно, и полному прекращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию.

