Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 21:13

Зеленский официально сделал Буданова главой своего офиса

Зеленский подписал указ о назначении Буданова на пост главы своего офиса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, документ опубликовал на сайте главы государства. Буданов официально стал главой офиса Зеленского.

Кроме того, другим указом президент Украины назначил на старую должность Буданова Олега Иващенко. Ранее он занимал пост главы Службы внешней разведки Украины.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что назначение Буданова никак не повлияет на ход переговоров. По его мнению, диалог продолжится в прежнем формате. Парламентарий добавил, что Буданов, как и бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, пытается превратить русское большинство подконтрольных Киеву территорий в «нечто антирусское».

До этого сообщалось, что в последний день 2025 года Зеленский без объяснения причин уволил председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. Чиновника называют другом Ермака.

Владимир Зеленский
указы
Украина
Кирилл Буданов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии семьи после удара беспилотника ВСУ по автомобилю
Телеведущая Барановская рассказала, где встретила Новый год
Появились новые детали о травме вратаря ПСЖ Сафонова
Европейская страна сообщила о пропаже своего гражданина в Швейцарии
Зеленский поставил Буданова в затруднительное положение
Внук Пугачевой решился на неожиданный шаг в Новый год
Россияне в Иране получили указания от посольства из-за протестов
«Необразованный агент ФСБ»: спикер Рады оскорбил чешского политика
В Германии ограбили банк средь бела дня
Зеленский официально сделал Буданова главой своего офиса
Стало известно, чем ВСУ ударили по кафе в Хорлах
В Минобороны назвали число уничтоженных за шесть часов дронов ВСУ
Катание на лодке в Ленобласти обернулось трагедией для компании мужчин
Теракт чуть не произошел на Новый год в американском городе
«Не хватает на поваров для школ»: Чехия отказалась спонсировать Украину
В Финляндии раскрыли истинное отношение граждан к русофобии Стубба
Минобороны РФ раскрыло, зачем Киев обвиняет Москву в ударах по Харькову
Одна деталь выдала причастность ВСУ к взрыву в ТЦ Харькова
Умер актер из сериала «Доктор Живаго»
Мечты о детях, сравнения с Борисовым, театр: как живет актер Юрий Гаас
Дальше
Самое популярное
ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.