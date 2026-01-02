Зеленский официально сделал Буданова главой своего офиса Зеленский подписал указ о назначении Буданова на пост главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, документ опубликовал на сайте главы государства. Буданов официально стал главой офиса Зеленского.

Кроме того, другим указом президент Украины назначил на старую должность Буданова Олега Иващенко. Ранее он занимал пост главы Службы внешней разведки Украины.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что назначение Буданова никак не повлияет на ход переговоров. По его мнению, диалог продолжится в прежнем формате. Парламентарий добавил, что Буданов, как и бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, пытается превратить русское большинство подконтрольных Киеву территорий в «нечто антирусское».

До этого сообщалось, что в последний день 2025 года Зеленский без объяснения причин уволил председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. Чиновника называют другом Ермака.