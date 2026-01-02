Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 16:05

В Госдуме раскрыли последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

Вассерман: назначение Буданова главой офиса Зеленского не повлияет на переговоры

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Потенциальное назначение руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова главой офиса президента Владимира Зеленского никак не повлияет на ход переговоров, таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, диалог продолжится в прежнем формате.

Назначение Буданова не повлияет на ход переговоров. Они продолжатся в прежнем формате, а именно кто из украинских террористов хочет дожить до суда над собой, а кто готов погибнуть немедленно. На другие темы говорить с террористами нет смысла, — убежден депутат.

Вассерман добавил, что Буданов, как и бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, пытаются превратить русское большинство подконтрольных Киеву территорий в «нечто антирусское». При этом он подчеркнул, что между жителями Смоленской и Полтавской областей нет особой разницы.

Ранее Зеленский предложил Буданову занять должность руководителя своего офиса. Глава государства объяснил, что это решение продиктовано необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности».

Украина
Владимир Зеленский
Киев
Кирилл Буданов
Госдума
депутаты
Анатолий Вассерман
Никита Самойлов
Н. Самойлов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
