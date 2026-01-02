Потенциальное назначение руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова главой офиса президента Владимира Зеленского никак не повлияет на ход переговоров, таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, диалог продолжится в прежнем формате.
Назначение Буданова не повлияет на ход переговоров. Они продолжатся в прежнем формате, а именно кто из украинских террористов хочет дожить до суда над собой, а кто готов погибнуть немедленно. На другие темы говорить с террористами нет смысла, — убежден депутат.
Вассерман добавил, что Буданов, как и бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, пытаются превратить русское большинство подконтрольных Киеву территорий в «нечто антирусское». При этом он подчеркнул, что между жителями Смоленской и Полтавской областей нет особой разницы.
Ранее Зеленский предложил Буданову занять должность руководителя своего офиса. Глава государства объяснил, что это решение продиктовано необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности».