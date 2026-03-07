Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 17:22

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО за семь часов уничтожили 37 БПЛА над регионами России

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за семь часов ликвидировали и перехватили 37 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 20 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей, еще пять беспилотников сбили над Брянской областью.

7 марта текущего года в период с 10:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 7 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской. Также силы ПВО ликвидировали и перехватили БПЛА над территориями Крыма, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской и Самарской областей.

Ранее в Сети появилось видео с атакованной ВСУ пятиэтажкой в Севастополе. На записи видно многочисленные обломки обшивки фасада и осколки, разбросанные по улице, а также разрушенные балконы и выбитые окна. Большинству жильцов пришлось уехать к родственникам.

Минобороны РФ
БПЛА
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольская иномарка протаранила вестибюль метро в Москве
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.