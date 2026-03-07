ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА Минобороны: силы ПВО за семь часов уничтожили 37 БПЛА над регионами России

Силы ПВО за семь часов ликвидировали и перехватили 37 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 20 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей, еще пять беспилотников сбили над Брянской областью.

7 марта текущего года в период с 10:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 7 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 124 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Орловской областей, 11 — над Белгородской. Также силы ПВО ликвидировали и перехватили БПЛА над территориями Крыма, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской и Самарской областей.

Ранее в Сети появилось видео с атакованной ВСУ пятиэтажкой в Севастополе. На записи видно многочисленные обломки обшивки фасада и осколки, разбросанные по улице, а также разрушенные балконы и выбитые окна. Большинству жильцов пришлось уехать к родственникам.