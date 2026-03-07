Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 17:10

Шквальный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце марта: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце марта Москву ждет холодная волна арктического вторжения. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на конец первого весеннего месяца, ждать ли шквального ветра и холода до -1 градуса?

Какая погода будет в Москве в конце марта

По словам Евгения Тишковца, в марте в Москве среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 3–4 градуса выше климатической нормы.

«Большую часть наступившего весеннего месяца погода будет по-мартовски неустойчивой с двумя волнами холодного арктического вторжения — в начале второй и четвертой пентад (пятидневок). Метеорологическая зима закончится примерно к 19–20 марта, после чего начнется метеорологическая весна (устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений). При этом заключительная пятидневка марта прогнозируется очень теплой, когда в дневные часы воздух начнет прогреваться до +12 градусов! И это только начало!» — уточнил он.

По предварительным данным метеосервисов, с 20 по 24 марта в российской столице прогнозируется постепенное нарастание тепла. Если в самом начале этого периода дневная температура будет держаться на отметке около +3 градусов, то к середине декады воздух прогреется уже до +6 градусов. Ночные часы останутся прохладными, с температурой около 0 градусов.

С 25 по 28 марта синоптики прогнозируют дальнейшее усиление тепла в российской столице: дневная температура поднимется до +8 градусов. Ночные заморозки станут менее вероятными, но в отдельные ночи столбики термометров еще могут опускаться до −1 градуса. Осадки будут носить преимущественно дождевой характер.

Последние дни месяца будут по-настоящему весенними: днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью ожидается около +2 градусов. При этом вероятность осадков сохранится.

Таким образом, в конце марта шквального ветра и холода до -1 градуса не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце марта

В Санкт-Петербурге в период с 20 по 24 марта ожидается плавное повышение температуры. В эти дни днем воздух будет прогреваться до +2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до −2 градусов. Погода останется преимущественно облачной с осадками в виде дождя или мокрого снега.

С 25 по 27 марта дневная температура в Северной столице поднимется до +3 градусов, а ночные заморозки ослабнут. Вероятность осадков сохранится, но они будут незначительными.

В последние дни марта днем воздух прогреется до +5 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до 0 градусов.

Читайте также:

Белесый туман и тепло до +10? Погода в Москве в начале апреля: чего ждать

Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в середине апреля: чего ждать

«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов

новости
Москва
прогноз погоды
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольская иномарка протаранила вестибюль метро в Москве
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.