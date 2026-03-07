Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз Вучич заявил, что видит Сербию членом Евросоюза в 2035 году

Сербия может стать членом Евросоюза к 2035 году, если ускорит проведение реформ, об этом рассказал президент страны Александр Вучич, передает «Радио и телевидение Сербии». Он отметил, что страна все же развивается, но этот процесс идет недостаточно быстро.

Я вижу Сербию в 2035 году членом Европейского союза. Будет ли у нас право голоса? Я не знаю. Но для этого нам необходимо ускорить наши реформы, — сказал Вучич.

Он также подчеркнул, что Сербия имеет давние и прочные связи с Россией, а также активно развивает отношения с Китаем. Он отметил, что для Белграда крайне важно выстраивать конструктивный диалог с государствами НАТО, чтобы минимизировать риски возможных военных конфликтов.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что ЕС выдвигает стране ультиматум: разрыв с Россией или отказ от евроинтеграции, требуя введения санкций против Москвы. Он считает это проявлением лицемерия и антисербской политики Евросоюза. По его словам, санкции могут разрушить сербскую экономику и вызвать кризис, не нанося значительного ущерба России.