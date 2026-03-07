Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 17:37

Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз

Вучич заявил, что видит Сербию членом Евросоюза в 2035 году

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сербия может стать членом Евросоюза к 2035 году, если ускорит проведение реформ, об этом рассказал президент страны Александр Вучич, передает «Радио и телевидение Сербии». Он отметил, что страна все же развивается, но этот процесс идет недостаточно быстро.

Я вижу Сербию в 2035 году членом Европейского союза. Будет ли у нас право голоса? Я не знаю. Но для этого нам необходимо ускорить наши реформы, — сказал Вучич.

Он также подчеркнул, что Сербия имеет давние и прочные связи с Россией, а также активно развивает отношения с Китаем. Он отметил, что для Белграда крайне важно выстраивать конструктивный диалог с государствами НАТО, чтобы минимизировать риски возможных военных конфликтов.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что ЕС выдвигает стране ультиматум: разрыв с Россией или отказ от евроинтеграции, требуя введения санкций против Москвы. Он считает это проявлением лицемерия и антисербской политики Евросоюза. По его словам, санкции могут разрушить сербскую экономику и вызвать кризис, не нанося значительного ущерба России.

Сербия
Александр Вучич
Евросоюз
членство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Шквальный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.