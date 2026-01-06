В Сербии рассказали о требовании Евросоюза предать Россию Вулин рассказал, что Евросоюз требует предать Россию в обмен на евроинтеграцию

Евросоюз требует от Сербии предать Россию в качестве условия для продолжения евроинтеграции, не предлагая взамен никаких реальных выгод, заявил в интервью ТАСС бывший сербский вице-премьер Александр Вулин. По его словам, речь идет, в частности, о требовании ввести санкции против Москвы.

Европейский союз требует от нас предать Россию, а Россия от нас не требует ничего. Европейский союз требует от нас — и это показывает, что представляет собой Европейский союз, насколько это глубоко лицемерная, глубоко антисербская организация, — сказал Вулин.

Политик подчеркнул, что сербские санкции не нанесут ущерба России, но способны разгромить экономику Сербии, расколоть общество и вызвать глубокий политический кризис. Он выразил уверенность, что истинная цель политики ЕС — не давление на Москву, а уничтожение Сербии как независимого государства. Вулин заявил, что цена, которую Брюссель требует за движение в ЕС, для Белграда неприемлема, а предлагаемые обещания не стоят такого конфликта.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что современные международные отношения перешли в стадию открытого доминирования силы над законом. Он подчеркнул, что универсальные нормы, которые десятилетиями сдерживали глобальные конфликты, больше не работают, как и международное право.