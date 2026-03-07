Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 11:37

Тегеран и Исфахан подверглись масштабным авиаударам

Израиль начал масштабные авиаудары по Ирану

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Израильские военные объявили о начале крупномасштабных авиаударов по правительственным объектам Ирана. Из заявления пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) следует, что атаки будут производиться по Тегерану и Исфахану.

Армия обороны Израиля начала масштабную серию ударов по объектам иранского режима в Тегеране и Исфахане, — сказано в сообщении.

Немногим ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что временный руководящий совет страны решил не наносить удары по странам региона, если с их территории нет атак. Позже, во время обращения к своим гражданам, он отметил, что заявления о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы. Так он ответил на ультиматум американского лидера Дональда Трампа, который до этого сказал, что не примет иного завершения войны.

До этого иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что кризис вокруг Ирана еще может быть урегулирован дипломатическим путем, однако капитуляция Тегерана исключена. По его словам, Иран всегда был готов к ведению переговоров. Дипломат отметил, что иранский народ не собирается сдаваться, и агрессия США и Израиля это не изменит.

