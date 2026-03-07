«Даже не спустился ниже»: посол привел детали мученической смерти Хаменеи

Покойный верховный лидер Ирана Али Хаменеи не прятался в убежищах и даже не спустился на два этажа ниже, сообщил ИС «Вести» посол Исламской Республики в России Казем Джалали. По словам дипломата, СМИ распространяют множество слухов о его жизни, которые не соответствуют действительности. Джалали также рассказал, что Хаменеи был близок к народу и вел скромный образ жизни.

Если бы кто-то увидел, как он живет, он бы удивился — это совсем не похоже на образ жизни правителей мира. Он не соглашался уходить в подземные убежища, в туннели и подобные места, хотя ему это предлагали. <...> Cегодня все видят, что этот человек погиб мученической смертью в своем рабочем кабинете и даже не спустился на два этажа ниже , — рассказал посол.

Как отметил дипломат, в разные дни утверждалось, что он якобы ушел на глубину 40 метров под землю, затем появлялись сообщения о его отъезде в Венесуэлу. Позже распространялись утверждения, будто он перевел свои активы в Россию и готовится бежать.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по защищенному подземному бункеру в Тегеране. По версии израильской стороны, этот объект предназначался для верховного лидера Исламской Республики, убитого в первый день военных действий. Согласно заявлению военных, бункер был оборудован под командный центр.