07 марта 2026 в 11:56

Многодетная мать с детьми погибла в страшном пожаре под Новосибирском

Многодетная мать и двое детей погибли в пожаре в частном доме под Новосибирском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Многодетная мать и двое ее детей погибли при пожаре под Новосибирском, сообщает региональное ГУ МЧС в мессенджере MAX. По данным ведомства, все произошло в частном доме поселка Майский, когда отца и двоих старших детей не было дома.

В поселке Майский при ликвидации пожара в частном доме многодетной семьи обнаружена женщина и двое детей (трех и пяти лет) без признаков жизни. Отца и двоих старших детей в жилье во время возгорания не было, — говорится в сообщении.

В огне сгорела веранда и дом, кровля частично обрушилась. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, открытое горение ликвидировали за полтора часа. К месту трагедии направлены психологи МЧС для помощи родственникам и соседям. Специалисты испытательной лаборатории и следователи выясняют причины возгорания.

Ранее сообщалось, что трое жителей Башкирии погибли при пожаре в жилом доме на улице Пушкина в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района. К моменту прибытия пожарных подразделений дом был полностью объят пламенем. Причина возгорания неизвестна. На месте работали следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

