07 марта 2026 в 10:28

Трое мужчин сгорели заживо при пожаре в доме

Трое жителей Башкирии погибли при пожаре в жилом доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Трое жителей Башкирии погибли при пожаре в жилом доме на улице Пушкина в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района, передает пресс-служба МЧС республики. Трагический инцидент произошел вечером 6 марта.

В ходе тушения и разбора завалов обнаружены тела троих погибших мужчин, их личности устанавливаются, — сказано в сообщении.

К моменту прибытия пожарных подразделений дом был полностью объят пламенем. Причина возгорания пока неизвестна. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее взрыв бензовоза произошел на газовой заправке в подмосковном Барыбино. По словам очевидцев, на месте работали несколько пожарных расчетов.

До этого в Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой. Огонь распространился на территории площадью 1 тыс. квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Пожарным удалось полностью потушить возгорание и спасти 15 экземпляров техники.

