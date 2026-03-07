Трое мужчин сгорели заживо при пожаре в доме

Трое мужчин сгорели заживо при пожаре в доме Трое жителей Башкирии погибли при пожаре в жилом доме

Трое жителей Башкирии погибли при пожаре в жилом доме на улице Пушкина в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района, передает пресс-служба МЧС республики. Трагический инцидент произошел вечером 6 марта.

В ходе тушения и разбора завалов обнаружены тела троих погибших мужчин, их личности устанавливаются, — сказано в сообщении.

К моменту прибытия пожарных подразделений дом был полностью объят пламенем. Причина возгорания пока неизвестна. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

