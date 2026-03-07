В Госдуме оценили идею обязательного изучения философии во всех вузах

Изучение философии облегчит студентам постижение других предметов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, данная дисциплина будет полезна всем будущим специалистам.

На мой взгляд тот, кто не владеет философией, неспособен понять природу многих явлений. Философия — это наука, изучающая самые общие качественные закономерности, проявляющиеся в самых разных явлениях: в природе, обществе, которое в какой-то мере тоже часть природы. Во всяком случае, владение философией, говорю по личному опыту, изрядно облегчало изучение конкретных наук, — заявил он.

Депутат отметил, что философия была также обязательной частью учебной программы еще в СССР. По его словам, изучение предмета начиналось в выпускном классе с дальнейшим продолжением в институте.

В советское время философия также была обязательным предметом. Ее основы начинали изучать еще в школе, в выпускном, 10-м классе. Потом более подробно преподавали ее в вузах, — заключил Вассерман.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский заявил, что философия, история России и основы российской государственности станут обязательными для студентов всех направлений. По его словам, эти предметы войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования.