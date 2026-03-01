В России «исчезли» все бюджетные места в ординатуре

С 1 марта в России начали действовать новые правила приема в ординатуру: все бюджетные места отныне становятся целевыми, следует из закона на официальном портале правовых актов. Теперь студенты-медики, обучающиеся в ординатуре на бюджете, должны до окончания учебы заключить целевой договор.

Если будущий специалист не успел найти работодателя, готового оплатить обучение, он может подать заявление на перевод на платное отделение, иначе возможно отчисление. При этом закон освобождает студента от заключения договора, если до выпуска ему не поступили предложения о трудоустройстве.

За нарушение новых правил, например отказ от обязательной отработки, выпускнику придется компенсировать затраты минимум за один год обучения. Штрафы также предусмотрены для медучреждений, если они откажутся принять целевика на работу после окончания вуза.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что прием в аспирантуру на бюджетные места в российских вузах и научных организациях в 2026 году составит 18,2 тыс. человек, что на 400 мест больше показателя 2025 года. Он подчеркнул, что аспиранты рассматриваются как ключевой кадровый резерв страны. За последние годы число обучающихся по программам аспирантуры увеличилось с 84,3 тыс. до почти 126 тыс. человек.