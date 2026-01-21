Фальков сообщил о росте числа бюджетных мест в аспирантуре Прием в аспирантуру на бюджет в 2026 году увеличат до 18,2 тыс. мест

Прием в аспирантуру на бюджетные места в российских вузах и научных организациях в 2026 году составит 18,2 тыс. человек, что на 400 мест больше показателя 2025 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Министр также отметил, что в рамках новой модели системы высшего образования аспирантура будет выделена в самостоятельный уровень профессионального образования.

Количество бюджетных мест в аспирантуре поступательно увеличивается. Так, на 2026/27 учебный год научным организациям и университетам выделено порядка 18,2 тыс. мест, в 2025 году эта цифра составила 17,8 тыс., — говорится в объявлении Фалькова.

Основной деятельностью аспирантов станет проведение научных исследований. В сообщении подчеркивается, что аспиранты рассматриваются как ключевой кадровый резерв для развития науки и технологий в стране. За последние годы число обучающихся по программам аспирантуры увеличилось с 84,3 тыс. до почти 126 тыс. человек.

Ранее академик РАН и участник заседания комитета при Совете Федерации Степан Калмыков поддержал идею о большей финансовой поддержке и увеличении стипендий для аспирантов. По его словам, одной из таких мер может стать развитие базовых кафедр при вузах.