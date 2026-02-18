Россиянам пообещали перемены в системе высшего образования

Повышение доступности и качества высшего образования в субъектах РФ является ключевой задачей Министерства науки, заявил в интервью «Вести.Ру» глава ведомства Валерий Фальков. Министр отметил, что традиционно высокий уровень подготовки специалистов наблюдается в столице, поэтому особое внимание уделяется региональным вузам, и проводимая политика уже приносит ощутимые результаты.

Важно в регионах добиться доступного, качественного высшего образования. И мы эту политику проводим на протяжении многих лет. И видим, что она дает зримые результаты. <…> Наша задача сбалансировать систему, — сказал министр.

Ранее депутат Государственной Думы Ксения Горячева сообщила, что с 1 сентября в российских высших учебных заведениях начнет действовать обновленная образовательная модель. По словам парламентария, существующие программы бакалавриата и магистратуры заменят на базовое и специализированное высшее образование.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой сделать первое высшее образование бесплатным для всех граждан страны. Политик отметил, что стоимость обучения в вузах растет опережающими темпами по сравнению с инфляцией, увеличившись за последний год на 12%.