Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 07:28

В Госдуме предложили изменить стоимость высшего образования в России

Миронов предложил сделать первое высшее образование бесплатным для всех россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Первое высшее образование для всех российских граждан должно быть бесплатным, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение в высших учебных заведениях растут быстрее инфляции, а стоимость учебы за минувший год выросла на 12%, передает ТАСС.

«Справедливая Россия» настаивает на том, чтобы первое высшее образование было бесплатным для граждан, как и записано в конституции. Если стране нужны инженеры, программисты, медики, педагоги — делайте обучение по этим специальностям полностью бесплатным. <…> Учиться в России в абсолютных цифрах становится гораздо дороже, чем в Европе, не говоря уже о разном уровне зарплат, — отметил Миронов.

Депутат также призвал повысить зарплаты преподавателям в высших учебных заведениях. По его мнению, тогда учителям не придется искать дополнительный заработок, что повысит качество образования в стране.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщала, что с 1 сентября 2026 года российские вузы начнут переход на новую национальную систему высшего образования. Форматы бакалавриата и магистратуры будут заменены на базовое и специализированное высшее образование.

Россия
Госдума
Сергей Миронов
высшее образование
вузы
стоимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Огневой карман» для ВСУ, срыв контратаки: новости СВО к утру 29 января
Гигантские трещины на льду разделили сахалинских рыбаков
В МИД раскрыли, на что Евросоюз потратил российские активы
Быстрее звука: печенье «Взлетное» — всего 4 ингредиента, готово за 15 минут
В МИД ответили, есть ли у России связь с НАТО
Родственники жертвы требуют пересмотреть приговор известному маньяку
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 января: инфографика
Вратарь «Бенфики» забил гол и вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов
Россиянам напомнили о сроках санитарной обработки мусоропровода
Составлен топ неочевидных продуктов, мешающих похудению
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 января
В Госдуме предложили изменить стоимость высшего образования в России
Tesla перестанет выпускать ряд электромобилей ради роботов-гуманоидов
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью девяти БПЛА
«Возможно, даже сегодня вечером»: в США сделали заявление об Украине
Турэксперт дала совет перед поездкой за границу не по путевке
В Госдуме предложили добавить еще одну функцию в MAX
Аналитик объяснил, почему Киев согласился на переговоры
«Наши люди есть»: подполье срывает логистику ВСУ на Украине
«Молнии» выжгли центры управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 29 января
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.