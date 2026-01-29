В Госдуме предложили изменить стоимость высшего образования в России Миронов предложил сделать первое высшее образование бесплатным для всех россиян

Первое высшее образование для всех российских граждан должно быть бесплатным, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение в высших учебных заведениях растут быстрее инфляции, а стоимость учебы за минувший год выросла на 12%, передает ТАСС.

«Справедливая Россия» настаивает на том, чтобы первое высшее образование было бесплатным для граждан, как и записано в конституции. Если стране нужны инженеры, программисты, медики, педагоги — делайте обучение по этим специальностям полностью бесплатным. <…> Учиться в России в абсолютных цифрах становится гораздо дороже, чем в Европе, не говоря уже о разном уровне зарплат, — отметил Миронов.

Депутат также призвал повысить зарплаты преподавателям в высших учебных заведениях. По его мнению, тогда учителям не придется искать дополнительный заработок, что повысит качество образования в стране.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщала, что с 1 сентября 2026 года российские вузы начнут переход на новую национальную систему высшего образования. Форматы бакалавриата и магистратуры будут заменены на базовое и специализированное высшее образование.