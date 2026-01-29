В Госдуме предложили изменить стоимость высшего образования в России

Первое высшее образование для всех российских граждан должно быть бесплатным, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение в высших учебных заведениях растут быстрее инфляции, а стоимость учебы за минувший год выросла на 12%, передает ТАСС.
«Справедливая Россия» настаивает на том, чтобы первое высшее образование было бесплатным для граждан, как и записано в конституции. Если стране нужны инженеры, программисты, медики, педагоги — делайте обучение по этим специальностям полностью бесплатным. <…> Учиться в России в абсолютных цифрах становится гораздо дороже, чем в Европе, не говоря уже о разном уровне зарплат, — отметил Миронов.
Депутат также призвал повысить зарплаты преподавателям в высших учебных заведениях. По его мнению, тогда учителям не придется искать дополнительный заработок, что повысит качество образования в стране.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева сообщала, что с 1 сентября 2026 года российские вузы начнут переход на новую национальную систему высшего образования. Форматы бакалавриата и магистратуры будут заменены на базовое и специализированное высшее образование.