В ГД рассказали о сути новой системы образования в вузах в 2026 году

В ГД рассказали о сути новой системы образования в вузах в 2026 году Горячева: российские вузы перейдут на новую систему образования в 2026 году

С 1 сентября 2026 года российские вузы начнут переход на новую национальную систему высшего образования, сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в беседе с РИА Новости. Форматы бакалавриата и магистратуры будут заменены на базовое и специализированное высшее образование.

Вместо формулы «бакалавр — магистр» вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один — три года — по сути, обновленный формат магистратуры, — сказала Горячева.

Ключевым изменением станет снятие ограничений на бюджетные места: выпускники базовой программы, включая бывших специалистов, смогут претендовать на бесплатное обучение в специализированном цикле. Аспирантура выделяется в отдельный уровень.

Горячева подчеркнула, что переход готовился несколько лет: обсуждения начались в 2022 году, после чего модель была протестирована в шести университетах-пилотах. Новая система особенно важна для инженерных и наукоемких направлений, где требуется глубокая подготовка, не укладывающаяся в жесткие четырехлетние рамки.

Система призвана сократить разрыв между вузовскими программами и реальными запросами рынка труда, давая университетам больше гибкости, но сохраняя фундаментальность. При этом студенты, уже обучающиеся по старым программам, спокойно завершат свое образование, а изменения коснутся абитуриентов 2026–2027 учебного года.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман призвал вернуть в программу начальной школы предмет «Логика». По его словам, введение этой дисциплины облегчит школьникам весь учебный процесс.