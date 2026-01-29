Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 05:25

В ГД рассказали о сути новой системы образования в вузах в 2026 году

Горячева: российские вузы перейдут на новую систему образования в 2026 году

Студенты в лекционной аудитории главного здания МГУ Студенты в лекционной аудитории главного здания МГУ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С 1 сентября 2026 года российские вузы начнут переход на новую национальную систему высшего образования, сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева в беседе с РИА Новости. Форматы бакалавриата и магистратуры будут заменены на базовое и специализированное высшее образование.

Вместо формулы «бакалавр — магистр» вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один — три года — по сути, обновленный формат магистратуры, — сказала Горячева.

Ключевым изменением станет снятие ограничений на бюджетные места: выпускники базовой программы, включая бывших специалистов, смогут претендовать на бесплатное обучение в специализированном цикле. Аспирантура выделяется в отдельный уровень.

Горячева подчеркнула, что переход готовился несколько лет: обсуждения начались в 2022 году, после чего модель была протестирована в шести университетах-пилотах. Новая система особенно важна для инженерных и наукоемких направлений, где требуется глубокая подготовка, не укладывающаяся в жесткие четырехлетние рамки.

Система призвана сократить разрыв между вузовскими программами и реальными запросами рынка труда, давая университетам больше гибкости, но сохраняя фундаментальность. При этом студенты, уже обучающиеся по старым программам, спокойно завершат свое образование, а изменения коснутся абитуриентов 2026–2027 учебного года.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман призвал вернуть в программу начальной школы предмет «Логика». По его словам, введение этой дисциплины облегчит школьникам весь учебный процесс.

вузы
переходы
системы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска отразили контратаку ВСУ под Купянском
IT-эксперт ответил, как реанимировать телефон после выключения на холоде
Салат «Крабовый экспресс» с крабовыми палочками: сметают первым со стола!
«Я отращу ногти»: Трамп вдохновился маникюром рэп-исполнительницы
Назван неочевидный продукт, помогающий сохранить молодость
Долина резко увеличила число выступлений в 2026 году
Завершение карьеры, здоровье, молитвы за Путина: где сейчас Елена Ваенга
К чему снится тюрьма: предательство или свобода?
Раскрыты детали запрета ЦБ на билеты банка приколов
«Едь и согласуй»: в Киеве велели Зеленскому собираться в Москву
ЕС хочет упростить жизнь ключевым поставщикам газа
В ГД рассказали о сути новой системы образования в вузах в 2026 году
Перечислены «стоп-слова» в комментариях при переводе с банковской карты
Новый роман, съемки в Иране, молчание об СВО: как живет Бондарчук
К чему снится школа: шокирующие секреты сна
«Огневой карман»: эксперт озвучил, какой сюрприз ВС России готовят ВСУ
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля: кого коснется индексация
Трамп назвал кандидата на пост главы впервые созданного спецподразделения
В РУДН раскрыли максимальный размер пособия по уходу за ребенком с февраля
Арабских союзников США напугали планы Трампа по Ирану
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.