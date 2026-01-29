В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России Горячева: в российских вузах с сентября поменяется модель высшего образования

С 1 сентября в российских вузах поменяется модель высшего образования, заявила депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, новая модель сменит бакалавриат и магистратуру на базовое высшее образование и специализированное высшее, передает РИА Новости.

Вместо формулы «бакалавр — магистр» вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками, — рассказала Горячева.

Она отметила, что важным изменением стало то, что выпускники базовых программ смогут претендовать на бюджетные места в специализированном образовании, чего раньше при специалитете не было. Аспирантура станет отдельным уровнем профессиональной подготовки.

По словам Горячевой, переход стал результатом многолетней работы. Обсуждения начались в 2022 году, после чего был запущен пилотный проект в шести университетах. С осени 2026 года изменения начнут внедрять повсеместно. Студенты, уже обучающиеся по старым программам, завершат их без изменений.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявлял, что первое высшее образование для всех российских граждан должно быть бесплатным. По его словам, цены на обучение в высших учебных заведениях растут быстрее инфляции, а стоимость учебы за минувший год выросла на 12%.