Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:54

В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России

Горячева: в российских вузах с сентября поменяется модель высшего образования

Ксения Горячева Ксения Горячева Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

С 1 сентября в российских вузах поменяется модель высшего образования, заявила депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, новая модель сменит бакалавриат и магистратуру на базовое высшее образование и специализированное высшее, передает РИА Новости.

Вместо формулы «бакалавр — магистр» вводится: базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет — в зависимости от специальности, специализированное высшее образование продолжительностью один-три года — по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками, — рассказала Горячева.

Она отметила, что важным изменением стало то, что выпускники базовых программ смогут претендовать на бюджетные места в специализированном образовании, чего раньше при специалитете не было. Аспирантура станет отдельным уровнем профессиональной подготовки.

По словам Горячевой, переход стал результатом многолетней работы. Обсуждения начались в 2022 году, после чего был запущен пилотный проект в шести университетах. С осени 2026 года изменения начнут внедрять повсеместно. Студенты, уже обучающиеся по старым программам, завершат их без изменений.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявлял, что первое высшее образование для всех российских граждан должно быть бесплатным. По его словам, цены на обучение в высших учебных заведениях растут быстрее инфляции, а стоимость учебы за минувший год выросла на 12%.

Россия
Госдума
реформы
образование
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Плов в горшочках, от которого все ахают: попробуйте срочно!
Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?
В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.