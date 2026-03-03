Российская туристка рассказала, за сколько долетела из Омана в Москву

Российская туристка рассказала, за сколько долетела из Омана в Москву Российская туристка купила билет на самолет из Омана в Москву за 150 тыс. рублей

Россиянка Марина стала одной из первых, кому удалось вылететь из Омана в Москву после перерыва, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Цена билета для одного пассажира составила 150 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Первый рейс Oman Air из Маската приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево» вечером в понедельник. Женщина рассказала, что отдыхала в Дубае, но знакомые помогли ей бесплатно добраться до Омана, откуда она смогла улететь на родину.

Билет на самолет стоил 150 тысяч, — поделилась туристка, подчеркнув, что это цена за одного человека.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля и американским базам в регионе. Это привело к закрытию воздушного пространства над большинством стран Ближнего Востока и массовой задержке рейсов. Тысячи туристов, включая россиян, оказались заблокированы в ОАЭ, Омане и других странах. Возобновление полетов происходит постепенно, а цены на билеты взлетели до небес.

Ранее сообщалось, что актриса Виктория Тарасова, известная по роли в сериале «Глухарь», оказалась среди пассажиров первого за три дня рейса из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию. Ее вылет должен был состояться еще 28 февраля, но рейс отменили за час до посадки из-за взрывов и закрытия воздушного пространства над регионом.