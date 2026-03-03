КСИР показал кадры пожара в посольстве США на территории Эр-Рияда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал кадры масштабного пожара, вспыхнувшего в столице Саудовской Аравии в посольстве США. На опубликованном видео, предположительно, запечатлена Южная кольцевая дорога города, где также фиксируются последствия инцидента.

Пресс-служба организации отметила, что атака на дипмиссию является логическим продолжением ударов, нанесенных по военным базам и отелям, где размещались военные США. После этого пришел черед уничтожения американских политических центров в регионе, уточнили в КСИР.

Ранее КСИР сообщил, что применил беспилотную авиацию против сил США на Ближнем Востоке. Запуск дронов был осуществлен в рамках развития крупномасштабной стратегической операции «Правдивое обещание — 4». Представители организации отметили, что направили серию дронов в сторону военной базы США в регионе, но не уточнили, какой именно.

До этого Вооруженные силы Ирана передавали, что за последние сутки противовоздушные силы страны перехватили и уничтожили семь беспилотников Израиля и США. Общее число сбитых дронов с начала эскалации достигло 29 единиц.