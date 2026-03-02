Дым заметили над зданием дипмиссии США в Кувейте

Над зданием посольства США в Кувейте заметили дым, передает Reuters со ссылкой на очевидца. По предварительным данным, источник задымления находится внутри здания дипломатической миссии.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера страны. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.

Также сообщалось, что в результате обстрела территории Кувейта погиб один человек. Еще 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие — иностранные граждане, их распределили по государственным больницам для оказания экстренной помощи.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание — 4» в ответ на атаки Израиля и США. Тегеран подтвердил удары возмездия по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ.