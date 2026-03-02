Трое полицейских погибли в Москве от дистанционного взрыва

Трое полицейских погибли в Москве из-за дистанционной детонации взрывных устройств, заявила в мессенджере MAX представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, речь идет о смерти двоих правоохранителей в конце 2025 года и одного — на прошлой неделе.

Действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов, — подчеркнула Волк.

Ранее в столице простились с сотрудником полиции Денисом Братущенко, погибшим при взрыве на площади у Савеловского вокзала. 34-летний мужчина поступил на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Тем временем суд заключил под стражу 61-летнего Анатолия Молчана, обвиняемого в покушении на убийство бизнесмена во Фрязино и незаконном обороте взрывчатки. Фигурант резонансного дела останется под арестом до 10 апреля. Преступление было совершено в ночь на 10 февраля, когда Молчан на почве личного конфликта заминировал автомобиль предпринимателя.