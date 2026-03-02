Американского пилота сбитого в Кувейте F-15 увезли в багажнике

Пилот сбитого над Кувейтом американского истребителя F-15 был найден местными силами безопасности, пишет SNN. По информации источника, летчик катапультировался. Военные загрузили его в багажник своего автомобиля, утверждают авторы публикации.

В публикации отмечается, что на пилоте не было замечено каких-либо повреждений. Известно, что с мужчиной вели диалог на английском языке. Авторы материала назвали произошедшее «особым приемом кувейтцев для американского пилота».

Ранее в Сети опубликовали кадры крушения американского военного самолета в Кувейте. Отмечалось, что оба летчика успели катапультироваться и приземлиться на парашютах.

До этого гостелерадио Ирана со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщило, что Тегеран нанес удары по военной базе США Али аль-Салем в Кувейте. Также были поражены еще три объекта инфраструктуры.

Прежде подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона, назвав их «войной по собственному выбору».