Пилота сбитого американского истребителя затолкали в багажник

Силовики задержали в Кувейте пилота истребителя ВВС США, который сбили Вооруженные силы Ирана, сообщает телеканал SNN. По его информации, военнослужащий был задержан сразу после приземления. Сейчас с ним общаются сотрудники правоохранительных органов.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские общаются на английском языке с мужчиной, который катапультировался после попадания ракеты. Летчик приземлился на территории Кувейта, после чего правоохранители разместили его в багажнике служебного автомобиля.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что операция США против Ирана сразу пошла не по плану. По его словам, Тегеран не сдается, а у Вашингтона могут закончиться ресурсы для длительных ударов. Эксперт добавил, что американские системы ПВО истощаются, из-за этого сложно противостоять беспилотникам.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что президент США Дональд Трамп решил пожертвовать жизнями американских военнослужащих ради удовлетворения желаний Израиля и создания культа личности. Он подчеркнул, что глава Белого дома, руководствуясь «пустыми надеждами», погрузил регион в хаос.