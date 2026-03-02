Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:49

Киберполиция предупредила об «интеллектуальном» вирусе

МВД: обнаружен первый Android-вирус, использующий ИИ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Специалисты компании ESET выявили первый известный Android-вирус, использующий искусственный интеллект, сообщает УБК МВД России в Telegram-канале. Выявленный вирус маскируется под банковское приложение.

Исследователи компании-разработчика антивирусного программного обеспечения ESET обнаружили первый известный Android-вирус, использующий искусственный интеллект. Вредоносный код обращается к нейросети Google Gemini не для создания текста, а для управления интерфейсом устройства с целью закрепления приложения в системе, — говорится в сообщении.

Технически нейросеть Gemini используется для подготовки пошаговых инструкций для вируса по «закреплению» в списке запущенных задач. Она анализирует действия пользователя на экране устройства и автоматически создает подробные инструкции, которые помогают вредоносной программе скрытно внедриться в список активных процессов системы. Этот механизм маскировки делает вирус более универсальным и устойчивым к обнаружению на различных моделях устройств и версиях Android.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержаны фигуранты уголовного дела о дистанционных хищениях денег с банковских карт россиян, в их числе разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate. По ее словам, они подозреваются в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов России. По предварительной информации, сумма нанесенного ими ущерба составляет свыше 200 млн рублей.

