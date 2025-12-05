ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 09:39

Злоумышленники создали компьютерный вирус для дистанционных хищений

Волк: задержаны разработчик компьютерного вируса и подозреваемые в хищениях в РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Задержаны фигуранты уголовного дела о дистанционных хищениях денег с банковских карт россиян, в их числе разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate, передает в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, они подозреваются в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов России. По предварительной информации, сумма нанесенного ими ущерба составляет свыше 200 млн рублей.

В их числе разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate. С ее помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России, — отметила она.

Ранее Волк сообщила, что в Новосибирской области задержаны 11 фигурантов по уголовному делу о хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО. По ее словам, они связывались с желавшими заключить контракт с Минобороны гражданами и убеждали их передать банковские карты либо оформить доступ к счету путем оформления доверенности. Заработанные бойцами средства были присвоены злоумышленниками.

Ирина Волк
хищения
задержания
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это легенда»: Жижикин рассказал, как Тагава попал на съемки в Россию
Экс-глава Долгопрудного отправился из СИЗО на СВО
Европейская страна сократит военную помощь Украине в следующем году
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.