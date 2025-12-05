Злоумышленники создали компьютерный вирус для дистанционных хищений Волк: задержаны разработчик компьютерного вируса и подозреваемые в хищениях в РФ

Задержаны фигуранты уголовного дела о дистанционных хищениях денег с банковских карт россиян, в их числе разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate, передает в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, они подозреваются в совершении более 600 эпизодов преступной деятельности на территории 78 регионов России. По предварительной информации, сумма нанесенного ими ущерба составляет свыше 200 млн рублей.

В их числе разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate. С ее помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России, — отметила она.

Ранее Волк сообщила, что в Новосибирской области задержаны 11 фигурантов по уголовному делу о хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО. По ее словам, они связывались с желавшими заключить контракт с Минобороны гражданами и убеждали их передать банковские карты либо оформить доступ к счету путем оформления доверенности. Заработанные бойцами средства были присвоены злоумышленниками.