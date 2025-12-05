Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у бойцов СВО Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у убывших на СВО военных

В Новосибирской области задержаны 11 фигурантов по уголовному делу о хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО, передает в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, они связывались с желавшими заключить контракт с Минобороны гражданами и убеждали их передать банковские карты либо оформить доступ к счету путем оформления доверенности. Заработанные бойцами средства были присвоены злоумышленниками.

11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО, задержали мои коллеги, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Красноярске иностранную гражданку отправили под суд за мошенничество с выплатами бойцу спецоперации на Украине. По версии следствия, женщина оформила фиктивный брак с россиянином, благодаря чему получила разрешение на временное проживание в стране. После этого ее законный муж подписал контракт и отправился на СВО, где погиб. На основании этого иностранка обратилась за пособиями на себя и ребенка. Их сумма превысила 9 млн рублей.