Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 21:00

ПВО за пять часов сбила почти полсотни украинских дронов

Минобороны: ПВО за пять часов сбила 48 украинских БПЛА над четырьмя областями РФ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Российские системы ПВО за пять часов сбили 48 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большая часть дронов — 36 единиц — была уничтожена над территорией Брянской области. Также воздушные цели перехватывались над Белгородской (девять БПЛА), Калужской (два БПЛА) и Курской (один БПЛА) областями.

25 декабря текущего года в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

В ночь на 25 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 дрон противника. По данным МО, большая часть прилетов пришлась на Брянской областью — 62 БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь на 25 декабря число сбитых БПЛА, которые летели в сторону столицы, достигло восьми. По его словам, сотрудники спецслужб уже проводят работы на месте падения обломков каждого из них.

атаки
ВСУ
Россия
Минобороны
