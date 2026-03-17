Небо вновь «захлопнулось» над южным аэропортом России Росавиация ввела временные запреты на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи

Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Как сообщили в ведомстве, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Подробности и предполагаемое время снятия ограничений пока не уточняются. Ранее аналогичные меры вводились в аэропортах Краснодара, Анапы, Перми, Ижевска и других городов. Причиной чаще всего становилась угроза атак беспилотников.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении Росавиации.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах в справочных службах аэропорта и у авиаперевозчиков. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

