«Аэрофлот» отпразднует 103-летие на борту

«Аэрофлот» 17 марта отпразднует 103-летие компании на борту. Крупнейший и старейший российский авиаперевозчик подготовил сюрпризы для пассажиров в честь дня рождения. Так, на всех рейсах эконом- и комфорт-классов путешественникам предложат бокал игристого вина. Тем временем пассажиров бизнеса угостят приветственным бокалом шампанского и десертами со специальным праздничным декором, а в основное меню добавят торт «Полет».

Торт к 103-летию «Аэрофлота» разработали шеф-повары компании «Аэромар». Десерт представляет собой вариацию классического воздушного безе с орехами и нежным сливочным кремом «Шарлотт».

История авиакомпании началась 17 марта 1923 года — в это время был утвержден устав АО «Добролет», созданный по решению правительства СССР в целях ускорения развития отечественной гражданской авиации. «Добролет» стал родоначальником современного «Аэрофлота». Свое название компания получила 26 марта 1932 года, а через 15 лет после создания она стала одной из крупнейших в мире. «Аэрофлот» поставил рекорды по количеству ежедневно перевозимых пассажиров — 540 тыс. человек (1990 год), по количеству ежегодно перевозимых пассажиров — 139 млн (1990 год) и по числу воздушных судов — 4148 самолетов (1990 год).

Особую роль «Аэрофлот» сыграл в Великой Отечественной войне. Так, 20 сентября 1941 года компания начала доставлять продовольствие, вооружение и боеприпасы в осажденный Ленинград. 2 июля 1942 года самолет лейтенанта Литвинова доставил в Ленинград партитуру легендарной симфонии №7 Дмитрия Шостаковича. За годы Великой Отечественной войны экипажами гражданской авиации было перевезено более 2 млн человек, в том числе 347 тыс. тяжелораненых, около 300 тыс. тонн грузов, включая 2 тыс. тонн консервированной крови и примерно 1700 тонн медикаментов.