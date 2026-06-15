Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 вузам, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАКС. В списке также оказались научные организации.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, — подчеркивается в обнародованном сообщении.

В список получателей предупреждений вошли крупные высшие учебные заведения и исследовательские центры. В их числе оказались Российский университет дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, Удмуртский государственный аграрный университет и Ессентукский институт управления, бизнеса и права. Вся подробная информация об объявленных ведомством мерах контроля уже официально внесена и размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Единый государственный экзамен в 2027 году пройдет в плановом режиме и без каких-либо серьезных изменений. Он исключил вероятность отмены ЕГЭ, выразив надежду на отсутствие масштабных катаклизмов и напомнив, что тестирование успешно проводилось даже в разгар пандемии.