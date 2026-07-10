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10 июля 2026 в 10:19

Пенсионеры в России начали чаще искать работу

Число резюме зумеров и пенсионеров на hh.ru выросло в полтора раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Количество резюме от кандидатов пенсионного возраста, а также от зумеров выросло более чем в полтора раза за последние четыре года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на аналитиков сервиса hh.ru. Сегмент 14–30 лет увеличился с 2,49 до 4,51 млн резюме (плюс 81%), а группа старше 50 лет — с 342 до 584 тыс. (плюс 70%).

Аналитики отмечают сохранение высокого спроса экономики на рабочие кадры. С начала года компании искали свыше 4 млн сотрудников. Уровень безработицы остается низким, доступный резерв рабочей силы неуклонно сокращается. В сложившейся ситуации особую значимость приобретают молодые специалисты, только выходящие на рынок труда, а также более возрастные соискатели, способные продлить свою трудовую активность и удовлетворить часть замещающего спроса.

Таким образом, на фоне демографического сжатия и высокой замещающей кадровой потребности молодежь и «серебряный возраст» закрывают разные аспекты кадровых потребностей. Молодые кандидаты формируют будущий кадровый поток. Кандидаты «серебряного возраста» позволяют удерживать компетенции и смягчать разрыв между выбытием опытных работников и подготовкой новых, — пояснила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Ранее HR-эксперт Анна Баринова заявила, что идеального месяца для смены места работы не существует. По ее словам, поиск вакансий не зависит от календаря.

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