Кардиолог ответила, какое количество кофе может повлиять на давление Кардиолог Байдина: более трех чашек кофе могут привести к скачку давления

Употребление более трех чашек кофе в день может привести к скачку давления, рассказала Lenta.ru кардиолог, кандидат медицинских наук Валентина Байдина. Она отметила, что гипертоникам можно выпивать одну чашку кофе умеренной крепости при стабильном состоянии.

Если утром показатели немного повышены, а днем снижаются до нормы, то употребление бодрящего напитка можно перенести на дневное время. При этом лучше пить кофе с молоком: оно разбавляет напиток и снижает его агрессивное влияние на сосуды, — сказала Байдина.

Кардиолог подчеркнула, что сочетание кофеина с курением на фоне стресса или бессонной ночи может привести к тахикардии. По ее словам, людям с неконтролируемой гипертонией, частыми скачками давления и учащенным сердцебиением лучше полностью отказаться от кофе.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая рассказала, что употребление кофе на голодный желудок способно нанести вред здоровью. Напиток, по словам специалиста, активизирует выработку соляной кислоты, которая при отсутствии пищи агрессивно воздействует на слизистую оболочку желудка, провоцируя дискомфорт, жжение, тяжесть и боль в эпигастральной области.