Украинские военнопленные, находящиеся в российских госпиталях, просят принести им книги, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Среди основных предпочтений пленных он назвал Библию, а также произведения русских классиков.

Уполномоченный по правам человека в Луганской области рассказала о том, как она посетила украинских пленных в госпитале нашем. Она задала им вопрос о том, в чем они нуждаются. Они книги попросили. Большинство — Библию. Но и русскую классику, например, — отметил депутат.

Эти просьбы он связал с тем фактом, что в тяжелых обстоятельствах люди «возвращаются к истинным ценностям». По его словам, прежде всего речь идет о духовности и вере.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала новый проект психологической помощи для возвращающихся из украинского плена российских военнослужащих. Соответствующая работа, по ее словам, уже ведется при поддержке президента и профильных структур.

До этого вернувшийся из плена житель Курской области Роман Ванин рассказал, что украинские солдаты отрезали пальцы и выжигали трезубец на лицах российских бойцов. По его словам, один из военнослужащих ВСУ выжег ему на руке букву Z.