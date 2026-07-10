В Госдуме дали неожиданный совет россиянам, критикующим развлекательные шоу

Если зрителям не нравятся развлекательные шоу на телевидении, то эти передачи не следует смотреть, заявил в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Александр Шолохов. Он подчеркнул, что в этом случае — при отсутствии аудитории — канал будет вынужден перестать показывать такие проекты.

Телевидение существует за счет рекламы. То есть, если вы это смотрите, то сами создаете рейтинг для этой программы, — пояснил парламентарий.

Он уточнил, что в нынешней культурной ситуации в России личный выбор каждого зрителя является самым мощным инструментом воздействия на индустрию. Депутат напомнил, что общество может глобально повлиять как на культурные, так и на экономические процессы в стране. В качестве примера он привел историю Индии: жители массово отказались пользоваться тем, что им не нравилось.

Это достижение, конечно, Махатмы Ганди — невероятной харизмы личности. Индия была английской колонией. Ганди убедил соотечественников, что, если они не будут использовать ничего английского, то никаких войн не нужно. И индусы стали выбрасывать на улицы одежду, предметы быта (производства Великобритании — NEWS.ru), переставали работать на английских предприятиях. Хватило нескольких лет — Англия сама ушла из Индии, — напомнил Александр Михайлович.

Ранее Шолохов рассказал, что украинские военнопленные, находящиеся в российских госпиталях, просят принести им книги. Среди основных предпочтений пленных он назвал Библию, а также произведения русских классиков.

Парламентарий также выразил мнение, что замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь должен быть изъят в пользу государства. Шолохов предположил, что в этом помещении можно было бы разместить загородный лагерь для детей.