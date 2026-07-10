Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 07:33

В Госдуме объяснили, чем плохи современные киносказки

Депутат Шолохов назвал современные киносказки непонятным ребенку экшном

Подписывайтесь на нас в MAX

Современные киносказки в основном сняты в жанре экшна, поэтому часто не понятны детям, выразил мнение в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов. Он уточнил, что, с одной стороны, киноиндустрия начала активнее работать с этим востребованным жанром, однако содержательная сторона многих проектов вызывает вопросы.

Я не готов считать достижением, например, сказочное направление (в современном кино — NEWS.ru). Традиционно сказка несет историю, мораль. А в нынешних картинах сказка, как правило, превращена в экшен с участием известных персонажей. Получается, это сказки для взрослых. Ребенок в такой сказке не все и поймет, — выразил мнение парламентарий.

Ранее Шолохов выразил мнение, что замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь должен быть изъят в пользу государства. Депутат ГД предположил, что в этом помещении можно было бы разместить загородный лагерь для детей.

Также он заявил, что фильм «Позывной Пассажир» разрушает «моду на эгоизм», присущую большинству современных кинопроизведений. Собеседник уточнил, что российская культура многие годы находилась под влиянием эгоцентричных нарративов, сейчас ситуация начинает меняться.

Культура
Александр Шолохов
Госдума
российское кино
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о новом инструменте в работе советов директоров
Лифт вместе с людьми рухнул с пятого этажа в Москве
Пять человек пострадали в жестком ДТП с участием «Газели»
Наивысший уровень опасности из-за адской жары ввели в европейской стране
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.