В Госдуме объяснили, чем плохи современные киносказки

Современные киносказки в основном сняты в жанре экшна, поэтому часто не понятны детям, выразил мнение в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов. Он уточнил, что, с одной стороны, киноиндустрия начала активнее работать с этим востребованным жанром, однако содержательная сторона многих проектов вызывает вопросы.

Я не готов считать достижением, например, сказочное направление (в современном кино — NEWS.ru). Традиционно сказка несет историю, мораль. А в нынешних картинах сказка, как правило, превращена в экшен с участием известных персонажей. Получается, это сказки для взрослых. Ребенок в такой сказке не все и поймет, — выразил мнение парламентарий.

Ранее Шолохов выразил мнение, что замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь должен быть изъят в пользу государства. Депутат ГД предположил, что в этом помещении можно было бы разместить загородный лагерь для детей.

Также он заявил, что фильм «Позывной Пассажир» разрушает «моду на эгоизм», присущую большинству современных кинопроизведений. Собеседник уточнил, что российская культура многие годы находилась под влиянием эгоцентричных нарративов, сейчас ситуация начинает меняться.