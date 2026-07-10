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10 июля 2026 в 16:13

В Госдуме назвали один достойный современный российский фильм об СВО

Депутат Шолохов: фильм «Позывной Пассажир» разрушает моду на эгоизм в культуре

Депутат Александр Шолохов Депутат Александр Шолохов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Фильм «Позывной Пассажир» разрушает «моду на эгоизм», присущую большинству современных кинопроизведений, выразил мнение в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Александр Шолохов. Он уточнил, что российская культура многие годы находилась под влиянием эгоцентричных нарративов, сейчас ситуация начинает меняться.

Сейчас лучшее, что происходит у нас в культуре, — это попытки нарушить тенденцию «я-центризма». В кинематографе это [осуществляют] фильмы типа «Позывной Пассажир», — заявил Шолохов.

Лента режиссера Ильи Казанкова по роману писателя Александра Проханова повествует о событиях в Донбассе в 2015 году. Депутат подчеркнул, что подобные проекты, как и творчество участников СВО, принципиально отличаются от продуктов массовой культуры последних десятилетий. Герои этих произведений испытывают серьезные жизненные потрясения, благодаря этому происходит их духовное перерождение, отметил собеседник.

Ранее Шолохов выразил мнение, что замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь должен быть изъят в пользу государства. Парламентарий предположил, что в этом помещении можно было бы разместить загородный лагерь для детей.

Он также рассказал, что украинские военнопленные, находящиеся в российских госпиталях, просят принести им книги. Среди основных предпочтений пленных депутат ГД назвал Библию, а также произведения русских классиков.

Культура
Александр Шолохов
Госдума
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