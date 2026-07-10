В Крыму введут дополнительные ограничения электроснабжения

Дополнительные ограничения подачи электроэнергии введут 10 июля в южных и центральных районах Крыма, сообщается в Telegram-канале компании «Крымэнерго». При этом в ряде населенных пунктов северо-западной части полуострова продолжают действовать ограничения из-за атак ВСУ.

В связи с ремонтными работами в течение суток дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться в Южном и Центральном энергорайонах, — отметили в организации.

Там уточнили, что энергетики работают в круглосуточном режиме. Сроки восстановления зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ, резюмировали в «Крымэнерго».

Ранее сообщалось, что значительная часть Запорожской и Херсонской областей лишилась электроснабжения в результате атаки дронов ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Активность БПЛА противника над поврежденными участками сохраняется.

До этого в Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за продолжающихся атак ВСУ на городскую энергосистему. Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, есть риск, что электричество могут отключить на несколько суток. Если ситуация улучшится, летний отдых возобновят.